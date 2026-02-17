Un incendio scoppiato nel teatro Sannazaro a Napoli ha provocato danni ingenti, spinto da negligenze nella manutenzione dell’edificio. La tragedia ha riacceso le polemiche sulle condizioni delle strutture storiche in città, mentre i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Gli abitanti del quartiere sono rimasti sbalorditi dall’accaduto, temendo che questa possa essere solo l’ultima di una serie di disastri simili.

Sempre a febbraio, del 1816, bruciò il teatro San Carlo. La ricostruzione durò nove mesi. Perché la Napoli di oggi deve prendere esempio dai Borbone che la governavano allora Per una volta almeno bisognerà prendere esempio dai Borbone per restituire a vita, alla città di Napoli e alla storia il Teatro Sannazaro divorato dalle fiamme. Nessun teatro è un teatro qualunque, ma questo men che meno: è sufficiente elencare chi ha calcato il suo palcoscenico dal 1847. Dimenticando, è perdonabile, qualcuno perché la lista comprende Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Ermete Novelli, Tina De Lorenzo, Eduardo e Vincenzo Scarpetta, i fratelli De Filippo; e se ai grandi artisti drammatici aggiungiamo dive e divi del cafè chantant, i macchiettisti, gli attori brillanti, si va da Maldacea alla dinastia dei Di Maio a Benedetto Casillo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'incendio al teatro Sannazaro a Napoli, la maledizione di febbraio e la ricetta borbonica

Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: crollata la cupola dell'edificioUn incendio ha completamente distrutto il Teatro Sannazaro di Napoli, causando il crollo della cupola.

Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: «Tutto distrutto». Residenti evacuatiUn incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, spinto da un possibile errore umano, secondo le prime ipotesi degli inquirenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.