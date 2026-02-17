L’importanza di non voltarsi davanti alle difficoltà

Pistoia si trova vicino a un piccolo paese siciliano che sta affrontando una grave alluvione, e la connessione tra i due luoghi si basa sulla solidarietà. Quando le acque hanno travolto le case e le strade, cittadini e volontari di entrambe le zone si sono uniti per aiutare chi è in difficoltà. È in momenti come questi che si comprende quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte.

Cosa c'entra Pistoia con un piccolo paese siciliano in lotta contro la forza della natura? La risposta va cercata nel concetto di solidarietà. Niscemi, in provincia di Caltanissetta, sta vivendo ore drammatiche. Una frana minaccia di cancellare tutto: case, scuole, attività commerciali e anche la biblioteca comunale, un luogo carico di storia e valore sul piano culturale. La nostra città non è rimasta a guardare e ha offerto il suo aiuto per preservare il prezioso patrimonio librario del paese. Vedere Pistoia, fresca di nomina a Capitale Italiana del Libro, tendere la mano a Niscemi è qualcosa di cui ci sentiamo orgogliosi.