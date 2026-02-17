Lieve lesione per Castrovilli

Gaetano Castrovilli ha lasciato il campo dopo soli 17 minuti durante la partita contro il Venezia, a causa di un lieve infortunio. L’attaccante della Fiorentina non ha subito una lesione grave, ma ha comunque dovuto abbandonare il campo per precauzione. I medici hanno visitato il giocatore e hanno escluso danni seri, rassicurando lo staff sulla sua condizione.

Nessuna lesione per Gaetano Castrovilli che era stato costretto a lasciare il campo contro il Venezia dopo appena 17 minuti di gioco. Gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno evidenziato un lieve stiramento alla coscia sinistra che lo costringerà a saltare il prossimo impegno di sabato, al Manuzzi, contro lo Spezia. In settimana, di giorno in giorno, si valuteranno invece le condizioni di Cristian Shpendi e di Marco Olivieri rimasti fuori dall’ultimo incontro per infortunio. Più probabile il recupero di Olivieri per sabato, mentre Shpendi rischia di saltare un’altra gara. La squadra ha ripreso ieri gli allenamenti dopo il brutto ko rimediato con il Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lieve lesione per Castrovilli Infortunio Vlahovic, Sky anticipa: «Confermata la lesione… Non lieve». Le ultime sui tempi di recupero del serbo Castrovilli si impegna per nuovo allenatore: “Sono pronto per la prossima fase Gaetano Castrovilli si è presentato oggi alla sua prima seduta con il nuovo club. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lieve lesione per Castrovilli; Cesena, per Castrovilli lesione al retto femorale sinistro, Shpendi e Olivieri a parte; Cesena, dopo Shpendi e Olivieri ko anche Castrovilli: tre infortuni in due gare; BARI, GLI INFORTUNI DI DICKMANN E VERRETH. Cesena, per Castrovilli lesione al retto femorale sinistro, Shpendi e Olivieri a parteL’avventura di Gaetano Castrovilli a Cesena è cominciata in salita. Il trequartista, uscito sabato sera dopo poco più di un quarto d’ora durante il ... corriereromagna.it Sospiro di sollievo per Paulo #Dybala Gli esami strumentali hanno evidenziato una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio. Nessuna lesione presente: previsto uno stop di 10-15 giorni #ASRoma x.com Lesione al menisco per CDK!! *Aggiornamento condizioni Charles De Ketelaere*: durante il riscaldamento pre-partita del match di lunedì scorso contro la Cremonese, Charles De Ketelaere ha riportato una lesione del corno posteriore del menisco interno del - facebook.com facebook