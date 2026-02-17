Lie McGrath si è allontanato nel bosco subito dopo essere caduto nello Slalom Speciale Maschile, cercando di trovare un momento di pace. La sua fuga ha attirato l’attenzione di poliziotti e telecamere che lo hanno raggiunto poco dopo. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti appassionati di sci, che hanno assistito alla scena da vicino.

Dopo la caduta nello Slalom Speciale Maschile, Lie McGrath è fuggito nel bosco, dove è stato raggiunto da poliziotti e telecamere. Visibilmente emozionato, il 25enne ha spiegato le ragioni del suo gesto Lie McGrath e il bosco: storia di un amore nato quando era ancora un bambino. Le immagini del 25enne che fugge nel bosco, si sdraia sulla neve e piange sono diventate virali in tutto il mondo. Pareva di avere la medaglia d'oro in tasca. Invece ha inforcato, è uscito dalla gara e ha lanciato via bastoncini e sci. Da lì, la scena destinata a restare nella storia delle Olimpiadi: Lie è fuggito verso il bosco, in cerca di pace e tranquillità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lie McGrath: "Fuga nel bosco? Cercavo solo un po' di serenità"

Atle Lie McGrath in fuga verso il bosco di Bormio, poi le lacrime. La stampa norvegese: “Come McConaughey in Interstellar”Atle Lie McGrath ha perso la gara dopo aver sbagliato un tratto cruciale durante la seconda manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi, McGrath crolla nello slalom: fuga nel bosco dopo la disillusione e un gesto di frustrazione.Durante lo slalom a Bormio, McGrath ha perso il controllo e ha deciso di fuggire nel bosco, frustrata dalla sua performance deludente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.