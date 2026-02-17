Lie McGrath | Fuga nel bosco? Cercavo solo un po' di serenità
Lie McGrath si è allontanato nel bosco subito dopo essere caduto nello Slalom Speciale Maschile, cercando di trovare un momento di pace. La sua fuga ha attirato l’attenzione di poliziotti e telecamere che lo hanno raggiunto poco dopo. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti appassionati di sci, che hanno assistito alla scena da vicino.
Dopo la caduta nello Slalom Speciale Maschile, Lie McGrath è fuggito nel bosco, dove è stato raggiunto da poliziotti e telecamere. Visibilmente emozionato, il 25enne ha spiegato le ragioni del suo gesto Lie McGrath e il bosco: storia di un amore nato quando era ancora un bambino. Le immagini del 25enne che fugge nel bosco, si sdraia sulla neve e piange sono diventate virali in tutto il mondo. Pareva di avere la medaglia d'oro in tasca. Invece ha inforcato, è uscito dalla gara e ha lanciato via bastoncini e sci. Da lì, la scena destinata a restare nella storia delle Olimpiadi: Lie è fuggito verso il bosco, in cerca di pace e tranquillità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
