Libro dei francobolli | si racconta l’Italia attraverso le 135 carte valori postali

Il Libro dei francobolli del 2025 verrà presentato martedì 17 febbraio, dalle 15 alle 18, all’ufficio postale di via Battisti a Palmi. Questo volume racconta l’Italia attraverso 135 francobolli che raffigurano monumenti, personaggi storici e eventi importanti. La pubblicazione permette ai collezionisti di scoprire dettagli e curiosità su ogni emissione, offrendo un viaggio visivo nel patrimonio del Paese.

Martedì 17 febbraio, dalle ore 15 alle 18, presso l'ufficio postale di via Battisti a Palmi verrà presentato il Libro dei francobolli del 2025. Per tutti i collezionisti della provincia sarà l'occasione di sfogliare il volume di Poste Italiane che racconta l'Italia attraverso le 135 carte valori postali emesse l'anno scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell'emissione. La raccolta celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un'affascinante storia di eccellenza.

Il Libro dei Francobolli 2025 è disponibile per i collezionisti di Salerno.

Da oggi, nei cinque uffici postali della provincia di Frosinone, è disponibile il nuovo Libro dei Francobolli 2025 di Poste Italiane.

