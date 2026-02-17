Libri in Biblioteca | Emanuele Pace presenta Il cielo che mi attraversa a Grottaglie

Emanuele Pace presenta il suo nuovo libro, “Il cielo che mi attraversa”, a Grottaglie, attirando molti lettori locali. La presentazione si svolge nella biblioteca comunale, dove l’autore ha condiviso aneddoti sulla scrittura e ha letto alcuni brani dal romanzo. La serata ha attirato un pubblico vario, tra appassionati di letteratura e curiosi.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue con un appuntamento di grande suggestione la rassegna letteraria “Libri in Biblioteca”. Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 18:30, la Biblioteca San Francesco de Geronimo (via Karl Marx, 1) ospiterà la presentazione dell’opera di Emanuele Pace, dal titolo “Il cielo che mi attraversa”. L’Opera Sottotitolato “Un cammino solitario tra terra e stelle, alla ricerca del senso della vita”, il libro di Pace si configura come un viaggio introspettivo e fisico al tempo stesso. Attraverso la narrazione di un percorso compiuto sotto la vastità del firmamento, l’autore invita il lettore a riflettere sulle grandi domande dell’esistenza, unendo il fascino dell’esplorazione naturale alla profondità della ricerca interiore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

