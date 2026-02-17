L’F-35 non è un iPhone ma gli alleati Usa sognano di sbloccarlo lo stesso

Gijs Tuinman, segretario di Stato alla Difesa dei Paesi Bassi, ha affermato che è possibile

Gijs Tuinman, segretario di stato alla Difesa dei Paesi Bassi, membro dell’Esercito olandese con il grado di tenente colonnello, ha pronunciato una frase destinata a rimbalzare tra le cancellerie europee e i think tank statunitensi per settimane: «Si può fare il jailbreak un F-35 proprio come si fa con un iPhone». Poi ha aggiunto: «Non dovrei dirlo, ma l’ho detto lo stesso». Il formato è quello della gaffe calcolata, il contenuto è esplosivo. Il problema è che l’F-35 Lightning II non è un telefono. È il caccia da combattimento più costoso e tecnologicamente avanzato mai costruito, con quasi 1.300 esemplari consegnati in tutto il mondo e un costo complessivo stimato in 1. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

