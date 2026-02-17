L'ex giocatore dell'Inter, Macellari, è stato condannato a otto mesi di reclusione dopo essere stato scoperto a usare droga. La causa della condanna è stata la confessione di averla consumata, anche se ha negato di venderla. Il giudice ha deciso di rimetterlo in carcere, dove aveva già scontato cinque anni per altri reati. La sentenza si è basata anche sui testimoni che hanno confermato il suo coinvolgimento.

È stato condannato a 8 mesi di reclusione e 1800 euro di multa l'ex calciatore Fabio Macellari, difensore che tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 aveva giocato per Lecce, Cagliari, Inter e Bologna. "Ne facevo uso e ho fatto del male a me stesso, ma mai e poi mai mi sono permesso di cederla", ha dichiarato Macellari, oggi cinquantenne. Come riporta il Corriere di Bologna, il tribunale di Piacenza, in cui l'ex difensore è comparso come imputato in un procedimento scaturito da un’indagine antidroga condotta nel 2019 dai carabinieri di Bobbio, ha emesso il suo verdetto di condanna proprio per quanto riguarda lo spaccio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ex Inter Macellari condannato per spaccio di droga: "La usavo, ma non la vendevo"

I carabinieri di Verona hanno arrestato un uomo condannato per spaccio di droga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.