L'ex capogruppo M5s Francesco D'Uva si unisce al think tank della destra Nazione Futura
Francesco D'Uva, ex capogruppo M5s e deputato per due legislature, ha deciso di aderire al think tank di destra Nazione Futura. La sua scelta arriva dopo aver perso il seggio alle ultime elezioni, nonostante fosse stato alla guida del gruppo durante il primo governo Conte. D'Uva ha annunciato il suo ingresso nel nuovo progetto politico in un incontro a Roma, dove ha sottolineato di voler contribuire con la sua esperienza alle iniziative del gruppo.
Deputato per due legislature con il Movimento 5 stelle, capogruppo durante il primo governo Conte, Francesco D'Uva si era unito al partito di Luigi Di Maio prima delle elezioni del 2022 ma non era stato rieletto. Oggi è diventato responsabile del dipartimento Legalità per Nazione Futura, rivista e think tank legato a Fratelli d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
