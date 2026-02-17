Levante-Villarreal mercoledì 18 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione importante per il Submarino Amarillo

Finalmente il Villarreal potrà mettersi in pari con le altre squadre e avere lo stesso numero di partite delle rivali: mercoledì si recupera la gara della sedicesima giornata, rinviata a metà dicembre, contro il Levante. Al momento il Submarino Amarillo è terzo a pari punti con l’Atletico Madrid, per cui se riuscisse ad andare a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Levante-Villarreal (mercoledì 18 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione importante per il Submarino AmarilloIl Villarreal recupera mercoledì 18 febbraio 2026 la partita contro il Levante, rinviata a dicembre, per mettersi al pari delle altre squadre nel campionato.

Leggi anche: Villarreal-Getafe (sabato 06 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Il Submarino Amarillo attende i valenciani

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronostico Levante-Villarreal: analisi e probabili formazioni 18/02/2026 Liga; Milano Cortina 2026, il programma di mercoledì 18 febbraio e gli azzurri in gara. Dove vederli in tv; Dove vedere Sinner, Milan-Como e le gare delle Olimpiadi di oggi, mercoledì 18 febbraio; Le partite di oggi: da Bodo Glimt-Inter e i playoff di Champions a Milan-Como.

Calcio in tv oggi, 18 febbraio 2026: Bodo/Glimt-Inter e Milan-Como in primo pianoNella guida TV di mercoledì 18 febbraio 2026 Bodo/Glimt-Inter sarà trasmessa su Amazon Prime Video, Milan-Como su DAZN ... calciomagazine.net

Levante-Villarreal, recupero di Liga: streaming gratis e diretta TVSegui Levante-Villarreal in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga ... msn.com

I tifosi livornesi potranno seguire la partita questa sera al Parco Levante, occasione speciale per seguire il turno infrasettimanale che si giocherà in assenza dei nostri tifosi a Campobasso. #USLivorno1915 facebook