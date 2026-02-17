L’Europa ha deciso di rafforzare le restrizioni sulle auto elettriche provenienti dalla Cina, accusandola di pratiche commerciali sleali. Bruxelles ha adottato nuove misure per proteggere le industrie locali, sospettando che le aziende cinesi vendano veicoli a prezzi troppo bassi e senza rispettare pienamente le normative europee. Questa mossa mira a tutelare i produttori europei e a frenare la concorrenza sleale nel settore delle rinnovabili.

Europa first. Bruxelles aggiusta il tiro contro la Cina, rea di non aver giocato secondo le regole almeno nel campo delle auto e delle rinnovabili. Proprio in queste ore la Commissione europea sta elaborando una normativa specifica nell’Industrial Accelerator Act, il corpus normativo con cui l’Ue punta a dare priorità e preferenza ai propri prodotti. Ebbene, le auto elettriche potranno accedere ai sussidi pubblici solo se avranno almeno il 70% di componenti provenienti dall’Ue, esclusa la batteria, calcolati in base al valore. Una mossa chiaramente orientata a tenere alla larga, per quanto possibile, la componentistica e la tecnologia cinese dall’industria europea, oltre ai costruttori del Dragone, come Byd, che nel tempo hanno mandato in crisi uno dei pilastri dell’economia europea, l’automotive. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Europa spinge ancora all’angolo la Cina. La stretta sulle auto elettriche

