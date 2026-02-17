L’espiazione di Bastoni | tra etica del campo e deriva social

Alessandro Bastoni ha ammesso di aver simulato il fallo che ha portato all’espulsione di Kalulu nel derby, lasciando i tifosi interisti senza parole. La sua dichiarazione arriva proprio prima dei decisivi playoff di Champions League a Bodø, dove la squadra cerca di superare un momento complicato. Bastoni ha spiegato di aver agito per proteggere la sua squadra, ma ora si trova sotto i riflettori per un gesto che ha acceso discussioni tra gli appassionati.

Alessandro Bastoni, pilastro difensivo della compagine nerazzurra, ha rotto il silenzio a Bodø nella vigilia dei playoff di Champions League, ammettendo la simulazione che ha portato all'espulsione di Kalulu durante l'ultimo Derby d'Italia. Il centrale ha scelto la ribalta europea per affrontare una gogna mediatica che ha travalicato i confini del rettangolo di gioco, colpendo la sua sfera privata con minacce alla famiglia. In un momento di altissima tensione per il cammino stagionale dell'Inter, il calciatore ha rivendicato il diritto all'errore umano, stigmatizzando però l'ipocrisia di un sistema che trasforma un episodio di campo in una sentenza morale definitiva.