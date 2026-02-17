L’eresia della normalità | la Roma di Gasperini ha smesso di accontentarsi
Gasperini ha portato la Roma a rifiutare la mediocrità, spingendo la squadra a cercare sempre di più. La recente partita al Maradona dimostra come i giallorossi non si accontentino più di un pareggio, anche in una trasferta difficile. La squadra ha mostrato determinazione e ha sfiorato la vittoria, anche se il risultato finale è stato un pareggio.
Il pareggio del Maradona, se osservato con la lente deformante del tifo di un tempo, sarebbe parso un mezzo miracolo. Eppure, a quarantotto ore dal fischio finale, l’aria che si respira attorno alla Roma è impregnata di una delusione sottile, quasi aristocratica. È qui, in questo scarto emotivo, che risiede la prova regina: il salto di qualità non è più una promessa da bar, ma un’evidenza tattica e caratteriale. La compagine giallorossa ha smesso i panni della provinciale di lusso per indossare quelli, ben più pesanti e prestigiosi, della pretendente al trono. Se un punto in casa dei campioni d’Italia oggi genera rimpianto, significa che la gestione di Gian Piero Gasperini ha già abbattuto il muro del complesso d’inferiorità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
La recente sconfitta della Roma contro l’Atalanta evidenzia le difficoltà offensive della squadra, con Gasperini che ora necessita di un attaccante in grado di rafforzare il reparto.
Giacomo Raspadori ha deciso di trasferirsi all'Atalanta, rifiutando l'offerta della Roma e la proposta di Gasperini.
