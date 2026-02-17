L’eredità artistica di Tonino Guerra ora è disponibile anche online

Tonino Guerra, poeta e sceneggiatore scomparso nel 2012, lascia ora un patrimonio digitale accessibile a tutti. La Biblioteca comunale ‘A. ha reso disponibile online l’intero inventario delle sue carte, che comprende lettere, appunti e schizzi. Questo archivio, inserito nel Sistema informativo archivistico regionale Archivi ER, permette di esplorare più facilmente il suo lavoro e la sua vita.

È stato pubblicato ed è consultabile online, nel Sistema informativo archivistico regionale Archivi ER, l’inventario delle carte di Tonino Guerra (nella foto), poeta, scrittore e sceneggiatore scomparso nel 2012 e conservate dalla Biblioteca comunale ‘A.Baldini’ a Santarcangelo di Romagna, nella stanza denominata ‘Santarcangelo dei poeti’, a fianco della documentazione di Gianni Fucci, Nino Pedretti e Giuliana Rocchi. Fu lo stesso autore a donarle nel 2005 al Comune romagnolo, con l’obiettivo di destinarle ad un centro di documentazione sulla poesia dialettale romagnola del Novecento. Si tratta di materiali archivistici e documentari (458 pezzi) sulla sua attività letteraria, cinematografica, teatrale, televisiva e la sua produzione artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eredità artistica di Tonino Guerra ora è disponibile anche online Final Fantasy 14 Online, è ora disponibile la Patch 7.4: Into the Mist con tante novità Film di guerra considerato il migliore di sempre ora disponibile in streaming Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’eredità artistica di Tonino Guerra ora è disponibile anche online; Un nuovo saggio indaga l'eredità di Nicolas Poussin; Foggia alla Bit di Milano con il progetto che rilancia l’eredità di Umberto Giordano come leva di turismo culturale; Fondazione Mimmo Rotella, Mascitti chiede lo scioglimento: Così si sta distruggendo l’eredità del Maestro. L’eredità artistica di Tonino Guerra ora è disponibile anche onlineTutte le carte del poeta informatizzate dalla biblioteca Baldini di Santarcangelo ... msn.com Giordano International Opera Festival, alla BIT la presentazione del progetto che rilancia l’eredità di Umberto GiordanoROMA – È stato presentato presso lo spazio espositivo della Regione Puglia alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, il GIO Festival (Giordano International Opera Festival) il nuovo progetto cultur ... dire.it E' online l'inventario delle carte di Tonino Guerra conservate a Santarcangelo - facebook.com facebook E' online l'inventario delle carte di Tonino Guerra conservate a Santarcangelo. Fu lo stesso autore a donare i materiali nel 2005 al Comune romagnolo #ANSA x.com