L’ennesima sfida di Google ad Apple ha un che di italiano con Project Toscana

Google lancia “Project Toscana” per migliorare il riconoscimento facciale, spinta dalla crescente richiesta di sblocchi più affidabili in Italia. La società di Mountain View sta sviluppando una tecnologia che funziona meglio anche con poca luce, mirata ai dispositivi Pixel e Chromebook. La novità si basa su un algoritmo che utilizza dati italiani, promettendo maggiore precisione nelle situazioni quotidiane.

Google Sfida Apple con “Project Toscana”: La Rivoluzione del Riconoscimento Facciale Made in Italy?. Mountain View punta a superare i limiti dello sblocco con il volto, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, con un nuovo sistema destinato ai dispositivi Pixel e Chromebook. L’obiettivo è colmare il divario tecnologico con Face ID di Apple e offrire un’esperienza utente più sicura e intuitiva, con un debutto previsto per agosto 2026 con il lancio del Pixel 11. Una Storia di Tentativi e Ripartenze. La ricerca di Google nel campo del riconoscimento facciale è un percorso costellato di ambizioni e battute d’arresto.🔗 Leggi su Ameve.eu

