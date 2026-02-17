Leggenda inglese critica Donnarumma | ‘Esagera nell’esultare per parate ordinarie’

La leggenda del calcio inglese ha criticato Gianluigi Donnarumma perché esulta troppo dopo parate che considera semplici. La sua critica nasce dal modo eccessivo in cui il portiere italiano festeggia ogni intervento, anche quelli di routine. Ad esempio, durante l’ultima partita, Donnarumma ha esultato con entusiasmo dopo una parata che per altri sarebbe stata normale. La polemica si aggiunge alle discussioni sui modi di celebrare le proprie prestazioni nel calcio moderno.

Gianluigi Donnarumma: Le Celebrazioni Controverse. MANCHESTER, INGHILTERRA – 14 SETTEMBRE: Gianluigi Donnarumma del Manchester City festeggia dopo che Erling Haaland (non presente) ha segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Manchester United allo stadio Etihad il 14 settembre 2025. Negli ultimi giorni, l'ex portiere dell'Inghilterra e leggenda dell'Arsenal, David Seaman, ha espresso critiche nei confronti delle celebrazioni dei portieri moderni.