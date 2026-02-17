L' eccellenza artistica di Raffaello Bellavista e Alessia Pintossi a Venezia tra La Fenice ed il palco di piazza San Marco

Raffaello Bellavista e Alessia Pintossi portano la loro arte a Venezia, un gesto nato dalla passione per la cultura e l’amore per la città. I due artisti hanno scelto di esibirsi tra la storica cornice del teatro La Fenice e il palco di piazza San Marco, attirando l’attenzione di turisti e cittadini. La loro performance coinvolge musica e danza, creando un ponte tra tradizione e innovazione. La scena si anima con luci e suoni, offrendo uno spettacolo che rimarrà impresso nelle memorie di chi assiste.

Nel cuore pulsante dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Carnevale di Venezia celebra il legame indissolubile tra arte e sport con l'edizione “Olympus - Alle origini del gioco”. In una città che respira un'atmosfera di festa mondiale, due artisti di altissimo profilo, il pianista e baritono Raffaello Bellavista e il soprano Alessia Pintossi, sono stati scelti come ospiti d'onore per rappresentare l'eccellenza musicale italiana nei luoghi più iconici della Serenissima. Un omaggio per la proclamazione della Maria dell'anno alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice Lunedì 16 febbraio, mentre le competizioni olimpiche entrano nel vivo, le storiche Sale Apollinee del Teatro La Fenice ospiteranno un evento di straordinaria intensità artistica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Il ravennate Raffaello Bellavista ospite d'onore al Carnevale di Venezia con uno show dedicato alle OlimpiadiRaffaello Bellavista, artista ravennate, ha partecipato come ospite principale al Carnevale di Venezia a causa del suo talento riconosciuto. A trent’anni dall’incendio, il teatro La Fenice di Venezia resta un faro di vivacità artisticaTrenta anni dopo l’incendio che nel 1996 distrusse il teatro La Fenice di Venezia, la città non ha mai smesso di rinnovare la sua passione per l’arte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sicurezza sul lavoro: il Teatro del Maggio ottiene la certificazione ISO 45001; A Torino torna il primo festival dedicato al rapporto tra cinema e musica; L’eccellenza del Casella a L’Aquila: ItARTS unisce musica e innovazione; Il gran finale del pattinaggio di figura con il Gala del 21 febbraio 2026. Cuneoginnastica: argento regionale nel campionato silver eccellenza di ArtisticaLa squadra cuneese composta da Lucrezia Silvestro, Jennifer Pancera, Sophia Delfino, Asia Delfino, Alissa Frakulla e Vera Giraudo ha dimostrato grande determinazione e abilità, conducendo una gara sen ... targatocn.it Lorisa Dance: risultati di eccellenza dal Corso Avanzato e dai corsi propedeuticiLa scuola Lorisa Dance registra importanti risultati artistici e formativi ottenuti dagli allievi del Corso Avanzato e da alcune allieve dei corsi ... corrieresalentino.it Ad allietare la serata interventi musicali con i magnifici Alessia Pintossi e Raffaello Bellavista! #CarnevaleVenezia2026 x.com Così parlò....... Bellavista facebook