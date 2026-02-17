Lecce vince a Cagliari 0-2 E stacca di nuovo la Fiorentina Pagelle

Il Lecce ha conquistato tre punti decisivi a Cagliari, vincendo per 2-0 e riappropriandosi della posizione in classifica che gli permette di superare nuovamente la Fiorentina. La squadra salentina ha mostrato grinta e determinazione, sfruttando le occasioni create nel secondo tempo per mettere a segno i gol che hanno deciso il match. La vittoria permette ai giallorossi di avvicinarsi sempre di più alla zona salvezza, mantenendo alta la pressione sulla squadra viola.

CAGLIARI – Tre punti di platino per un Lecce operaio che fa di necessità virtù, vendica la sconfitta dell'andata, guadagna una vittoria importantissima in chiave salvezza e stacca di nuovo la Fiorentina. Lecce 24, viola a 21 dopo la vittoria di Como. Partenza lenta, le due squadre si studiano. Pavoletti (11'), di testa, non trova la porta su angolo di Esposito. Il Cagliari sembra più dinamico, Cheddira, al 23', sferra il primo tiro per i pugliesi, parato comodamente da Caprile. Ramadani ferma l'uscita di Esposito, serve Sottil che, tutto solo in area (28') spara alto. Subito dopo su lancio di Falcone, Ze Pedro chiude su Gandelman e Pierotti che non riescono a battere nel cuore dell'area rossoblù.