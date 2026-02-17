Lecce Inter nerazzurri in emergenza nel mezzo | due top squalificati

Il Giudice Sportivo ha squalificato Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu dopo la partita tra Lecce e Inter, lasciando i nerazzurri senza due elementi chiave a centrocampo. La decisione arriva dopo le penalità comminate per comportamenti ritenuti violenti, che rischiano di influenzare la squadra nelle prossime gare. Con queste assenze, l’Inter dovrà affrontare le sfide successive con un reparto mediano ridimensionato.

Lecce Inter. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari relativi all’ultimo turno di campionato, confermando le squalifiche di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. I due centrocampisti dell’ Inter, già diffidati, sono stati ammoniti nella sfida contro la Juventus e saranno quindi costretti a fermarsi per un turno. L’assenza dei due titolari peserà in vista della trasferta contro il Lecce, gara di campionato in programma sabato alle 18:00. Un match che si disputerà senza la presenza dei tifosi nerazzurri residenti in Lombardia, alla seconda trasferta consecutiva con limitazioni per il pubblico.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

