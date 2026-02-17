Il Lecce ha vinto a Cagliari, sorprendendo i sardi con un gol deciso nel secondo tempo. La squadra di Baroni ha approfittato di un errore difensivo degli avversari per portarsi a casa i tre punti. La partita si è giocata davanti a oltre 10.000 tifosi, che hanno sostenuto i padroni di casa fino all'ultimo secondo.

Sarà una delle giornate più lunghe nella storia del torneo la venticinquesima del campionato di serie A, turno che si concluderà mercoledì sera con la disputa di Milan-Como. Nel penultimo atto della sesta di ritorno il Lecce vince 2-0 a Cagliari e conquista un successo di capitale importanza nella corsa verso la salvezza. Grazie al successo odierno i pugliesi, alla seconda affermazione consecutiva, sopravanzano infatti la Fiorentina e si portano a tre lunghezze di vantaggio sulla diciottesima piazza. A risolvere la partita disputata alla Unipol Domus sono i gol messi a segno da Gandelman e Ramadani nella seconda parte della ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lecce corsaro alla Unipol Domus: blitz dei giallorossi contro il Cagliari di Pisacane

L’Unipol Domus è il teatro dello scontro tra Cagliari e Lecce, due squadre che cercano di trovare una stabilità dopo settimane di alti e bassi.

Il match tra Cagliari e Lecce, previsto lunedì 16 febbraio alle 20:45 all'Unipol Domus

