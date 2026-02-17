Le suore vanno in Libano Il saluto alle Clarisse che lasciano Montone

Le suore Clarisse partono da Montone per trasferirsi in Libano, portando con sé un messaggio di pace e solidarietà. Questa decisione arriva dopo anni di attività nel piccolo paese dell’Altotevere, dove hanno vissuto e lavorato con impegno. L’addio si è svolto durante una cerimonia semplice ma significativa, con il saluto dei fedeli e dei familiari. Le monache si preparano a iniziare una nuova avventura in Oriente, continuando il loro servizio tra comunità lontane. Le prime monache dell’ordine, dello stesso ramo francescano femminile, arrivarono in zona nel Quattrocento grazie alla Beata Angelina da Marsc

Le prime monache furono quelle del terz'ordine francescano femminile, introdotto in Altotevere all'inizio del '400 dalla Beata Angelina da Marsciano. A Montone, documentata fin dal 1492, esisteva già una loro una comunità che nel 1560, grazie al contributo delle autorità locali, riuscì ad acquistare alcune case dando origine al monastero di Sant' Agnese. Una storia lunga quasi sei secoli che quest'anno si è conclusa con la decisione delle Clarisse di lasciare il borgo per trasferirsi in Libano, dove l'Ordine sta aprendo un monastero. Un primo gruppo di tre sorelle partirà oggi, raggiunte nelle prossime settimane da altre due.