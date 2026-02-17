Le spese elettorali rivali di OpenAI e Anthropic in vista del midterm negli Stati Uniti

OpenAI e Anthropic stanno investendo milioni di dollari nelle prossime elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e questa corsa ai finanziamenti sta creando tensioni tra le due aziende. Le spese per le campagne elettorali sono aumentate di molto, e entrambe le compagnie puntano a influenzare il dibattito pubblico con tecnologie avanzate. In questo scenario, i fondi destinati alla comunicazione sono cresciuti rapidamente, con ogni azienda che cerca di superare l’altra nel sostenere i propri candidati preferiti.

Quella tra OpenAI e Anthropic è ormai una vicenda all’altezza di “Heated Rivalry”, la serie tv canadese in cui due giocatori di hockey hanno una relazione focosa pur giocando in squadre rivali. Due aziende che competono nello stesso settore ma soprattutto sono animate da valori radicalmente diversi, com’è evidente anche dal loro approccio alla politica. Il rapporto travagliato tra le due società non è una novità. Basti pensare che Anthropic nacque nel 2021 quando un gruppo di transfughi di OpenAI abbandonò quest’ultima criticando la direzione del suo ceo, Sam Altman. Da allora, la competizione tra le due aziende non è mai finita, anche se i recenti successi di Anthropic hanno messo OpenAI sulla difensiva, proprio nell’anno in cui entrambe le aziende puntano a quotarsi in borsa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le spese “elettorali” rivali di OpenAI e Anthropic in vista del midterm negli Stati Uniti Henry Kissinger l’uomo che ha aperto le porte del calcio negli Stati Uniti Henry Kissinger, importante figura della politica statunitense, giocò un ruolo chiave nel portare il calcio negli Stati Uniti. Anthropic e OpenAI s'accapigliano sulle pubblicità del Super Bowl #Super-Bowl- pubblicità || Questa settimana c’è chi parla di pubblicità e chi si allena in palestra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. I partiti e le spese elettorali: in tv spazi gratis e identici per tuttiL’aggravarsi della crisi economica ha concorso in modo determinante a porre all’attenzione dell’opinione pubblica la questione del finanziamento ai partiti: tema sul quale esiste ormai un’amplissima ... avvenire.it Brugnaro in tribunale per le spese elettorali: «Ha sforato il tetto per mezzo milione»Oltre al sindaco, che dovrà rispondere di finanziamento illecito e di falso, anche il suo ex dipendente in Umana, Morris Ceron, oggi direttore generale del Comune di Venezia, Walter Bianchi, del ... ilgazzettino.it Martedì a Ginevra riprendereanno i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha avviato esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook Gli Stati Uniti hanno abrogato una norma sulla pericolosità dei gas serra: che cosa comporta per la salute pubblica x.com