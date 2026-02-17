Le scuole siano luoghi di studio non di paura

Mercoledì scorso, presso il sottoportico del liceo Volta, una rissa tra studenti ha fatto salire la tensione tra i ragazzi e ha attirato l’attenzione dei media, grazie ai video diffusi sui social. La scena è stata ripresa con il telefonino da alcuni testimoni e ha suscitato molte discussioni tra genitori e insegnanti. Questa lite ha acceso i riflettori sulla domanda: le scuole sono ancora un luogo di studio o si sono trasformate in spazi di conflitto?

Non si ferma l’onda lunga seguita a quanto accaduto, mercoledi scosro, presso il sottoportico del Volta dove è andata in scena – fuor di metafora, visto che, ripreso dai telefonici, l’accaduto ha avuto ampio risalto mediatico - una rissa tra studenti che ha portato all’attenzione dei più le diverse tensioni che allignano tra la popolazione scolastica. Prese di posizione durissime da parte delle associazioni sindacali e una lettera, scritta da alcuni professori, che rivela un clima che rende difficilissimo, anche per il corpo docente, svolgere il proprio lavoro hanno acceso un dibattito rispetto al quale, oggi, faranno sintesi i consigli di classe e il consiglio di istituto della scuola, che dopo aver esaminato le posizioni delle diverse parti in causa e accertato le responsabilità, assumerà i provvedimenti del caso in ottemperanza, ovviamente, al regolamento di istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le scuole siano luoghi di studio, non di paura" Mattarella a Rebibbia: “Le carceri siano luoghi di rinascita” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, sottolineando l'importanza di trasformare le carceri in luoghi di rinascita e opportunità di futuro. Viaggi del Ricordo, le scuole raddoppiano le presenze nel 2025: boom di studenti e docenti in formazione sui luoghi dell’Esodo Nel 2025, i Viaggi del Ricordo registrano un importante aumento, raddoppiando le presenze di studenti e docenti impegnati nella formazione sui luoghi dell’Esodo. Crollo alla scuola ‘Federico II’: Giovani Dem invocano sicurezza e rispetto per diritto allo studio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le scuole siano luoghi di studio, non di paura; La scuola tradita e trascurata: fiducia, educazione e comunità sono l’unica strada per salvare i giovani; Metal detector nelle scuole: barriera di sicurezza o riflesso di una paura diffusa?; Caryl Stern: Sì all’educazione affettiva: dobbiamo insegnare ai ragazzi che la forza include l’empatia, alle... Gelli (Pd): Le scuole siano luoghi di integrazione e non di esclusioneLe scuole devono essere luoghi di integrazione e non di esclusione. Quanto successo a Napoli ci deve far riflettere su quanta strada dobbiamo ancora percorrere Così il responsabile sanità Pd ... quotidianosanita.it Mattarella Scuole siano luoghi dove è bandita ogni forma di violenzaNAPOLI (ITALPRESS) - Le scuole, in ogni parte del mondo, sono segno di speranza, non aree di esercizio di sopraffazione, di violenza: la scuola deve essere il luogo in cui ogni forma di violenza ... ilmattino.it "Spesso il personale non fa domanda perché il costo per l’alloggio è troppo alto. Perché non immaginare che nelle nuove scuole ci siano delle foresterie dove poter alloggiare questi insegnanti" - facebook.com facebook