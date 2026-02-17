Le relazioni pericolose con dittatori e terroristi

Dal 2013, quando il Movimento Cinquestelle è entrato in Parlamento, ha stretto legami con dittatori, terroristi e imam radicali. Questi rapporti si sono approfonditi negli anni, portando a incontri e scambi di messaggi che destano preoccupazione. Recentemente, sono emersi dettagli su alcuni incontri riservati tra i rappresentanti del Movimento e figure sospettate di attività illegali.