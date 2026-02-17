Le pagelle Pozzi insicuro Di Paola non incide e Barranco si dispera

Pozzi ha ricevuto un voto di 5,5 dopo aver mostrato alcune incertezze tra cui l'errore sul secondo gol e una parata rischiosa a metà primo tempo, quando si è disteso sulla conclusione di Padula. Durante la partita, Pozzi ha spesso lasciato spazio agli attaccanti avversari, creando preoccupazioni nella difesa.

Pozzi 5,5: a metá primo tempo si distende sulla conclusione di Padula. Insicuro nel secondo gol. Ceccacci 5,5: sul finale mura una conclusione a botta sicura di Bifulco. La sua fascia è quella più bersagliata. Mai incisivo davanti. Primasso 6: si distingue per delle ottime chiusure. Zoia 6: attento dietro. Buoni spunti anche in avanti. Durmush 6,5: sempre tra i più pericolosi. Si accentra spesso, mettendo in costante apprensione la difesa molisana. Non concedendo i raddoppi a Ceccacci lo mette però in difficoltà dietro. Pucciarelli 6,5: si occupa con qualità della prima fase di costruzione. Recupera tanti palloni importanti.