Le nuove carceri di Trump

L’amministrazione di Donald Trump ha aperto nuove carceri per rafforzare le espulsioni. La decisione deriva dall’aumento delle deportazioni di migranti, che ha portato alla costruzione di strutture più grandi e più efficienti. Nei mesi recenti, sono stati completati due nuovi centri di detenzione in Texas, capaci di ospitare centinaia di persone in più rispetto al passato.

Se sorvolassimo gli Stati Uniti su un aereo a bassa quota, vedremmo spuntare qua e là – soprattutto nelle aree meno abitate e fuori dalle grandi città – enormi scatole rettangolari appoggiate a terra. Ce ne sono di due tipi: quelle che ospitano le macchine che servono a sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale, e quelle in cui vengono rinchiuse le persone che il governo vuole cacciare dal paese. Hanno in comune il fatto di essere il frutto di progetti contestati da chi ci vive intorno, ma la distanza tra le loro funzioni rivela le contraddizioni degli Stati Uniti di oggi: da una parte la corsa verso un futuro rivoluzionato dalla tecnologia, dall’altra il progetto di rifondare una società omogenea dal punto di vista razziale, in sostanza bianca. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le nuove carceri di Trump "Non nuove carceri ma carceri nuove", il documento dei garanti: "Sovraffollamento, la costruzione di nuovi istituti non è la soluzione" Il rapporto dei garanti evidenzia che il problema carcerario italiano non riguarda tanto la costruzione di nuove strutture, quanto la gestione e il contenimento della popolazione detenuta. “USS Defiant”: Come dovrebbero essere le nuove “navi da guerra” di Trump L’amministrazione di Donald Trump lavora a una nuova classe di navi da guerra per l’Us Navy. Il nuovo decreto sicurezza italiano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Presentazione del volume Abolire l’impossibile; Trattamento detenuti: più lavoro esterno e imprese che assumono; Dialisi in carcere: il progetto a Opera, come modello di sanità territoriale; Il sovraffollamento delle carceri impedisce l’accesso ai diritti fondamentali. Di Giacomo (Spp), lo Stato ha abbandonato le carceri a loro stesseC'è stato un passo indietro di almeno venti anni nella gestione delle mafie: il carcere non è più un punto di interruzione dell'attività criminale ma un punto di ripartenza, di consolidamento addirit ... ansa.it Costa Rica, asse con El Salvador per le nuove carceriGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it Trump valuta nuove armi nucleari e test sotterranei Il presidente Usa in Cina da Xi nella prima settimana di aprile facebook Trump: nuove minacce a Teheran. Niscemi: la frana avanza. Desertificazione bancaria, mutui e oro. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 #DavideTabarelli #MarcoVarvello #MassimoDeManzoni @secaputo #GiuseppeGhisolfi #RiccardoColombani @Offici x.com