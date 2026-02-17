Le location de Il Padrino con Robert Duvall viaggio nei luoghi che hanno reso la saga eterna

Robert Duvall è morto, e questa notizia riporta l’attenzione sui luoghi simbolo di Il Padrino in Sicilia. La scena di Don Vito Corleone che parla dal suo ufficio, ad esempio, si è girata in un palazzo storico di Palermo, diventato ora meta di appassionati. La presenza dell’attore nel film ha legato indissolubilmente la sua figura a quei paesaggi, che ancora oggi attirano visitatori da tutto il mondo.

Il Padrino e la Sicilia: Un Viaggio Tra i Luoghi Iconici della Saga. La scomparsa di Robert Duvall, interprete indimenticabile di Tom Hagen nella saga de Il Padrino, riaccende i riflettori sulla Sicilia, terra che nel 1971 divenne set di uno dei film più influenti della storia del cinema. Da Savoca a Fiumefreddo, passando per Forza d’Agrò e Motta Camastra, un viaggio tra i borghi che hanno fatto da sfondo alla storia dei Corleone, un’epopea che continua a esercitare un fascino intramontabile. L’Epopea dei Corleone: Una Scelta Estetica e Narrativa. Nel 1972, Francis Ford Coppola diede vita a un’ambiziosa operazione cinematografica che avrebbe ridefinito il genere crime.🔗 Leggi su Ameve.eu

