Le location de Il Padrino con Robert Duvall viaggio nei luoghi che hanno reso la saga eterna
Robert Duvall è morto, e questa notizia riporta l’attenzione sui luoghi simbolo di Il Padrino in Sicilia. La scena di Don Vito Corleone che parla dal suo ufficio, ad esempio, si è girata in un palazzo storico di Palermo, diventato ora meta di appassionati. La presenza dell’attore nel film ha legato indissolubilmente la sua figura a quei paesaggi, che ancora oggi attirano visitatori da tutto il mondo.
Il Padrino e la Sicilia: Un Viaggio Tra i Luoghi Iconici della Saga. La scomparsa di Robert Duvall, interprete indimenticabile di Tom Hagen nella saga de Il Padrino, riaccende i riflettori sulla Sicilia, terra che nel 1971 divenne set di uno dei film più influenti della storia del cinema. Da Savoca a Fiumefreddo, passando per Forza d'Agrò e Motta Camastra, un viaggio tra i borghi che hanno fatto da sfondo alla storia dei Corleone, un'epopea che continua a esercitare un fascino intramontabile. L'Epopea dei Corleone: Una Scelta Estetica e Narrativa. Nel 1972, Francis Ford Coppola diede vita a un'ambiziosa operazione cinematografica che avrebbe ridefinito il genere crime.
Addio a Robert Duvall, morto l'avvocato de "Il Padrino"Robert Duvall, noto attore e premio Oscar, è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età avanzata.
Morto Robert Duvall, la star de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anniRobert Duvall è morto a 95 anni, a causa di complicazioni di salute che si sono aggravate negli ultimi mesi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Le location de Il Padrino con Robert Duvall, viaggio nei luoghi che hanno reso la saga eterna
Rivivete il mito de Il Padrino di Coppola attraverso le sue location iconiche: dalla Sicilia a Manhattan, un tour nei set che hanno fatto la storia del cinema.
