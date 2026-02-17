Le gesta di Malatesta il ’Gueriero’ riempiono la biblioteca

Andrea Antonioli ha presentato domenica il suo nuovo libro alla biblioteca Malatestiana, raccontando le imprese di Malatesta il ’Gueriero’. La scelta di parlare di questa figura storica nasce dal suo ruolo centrale nelle guerre che coinvolsero l’Italia tra il 1494 e il 1527. Antonioli ha descritto come Malatesta si sia distinto in battaglie e alleanze, lasciando un segno importante anche oltre i confini di Cesena. In sala, molti appassionati hanno ascoltato con interesse i dettagli delle imprese del condottiero, tra cui un episodio in cui Malatesta riuscì a sventare un attacco nemico con un’azione audace

Domenica in biblioteca Malatestiana si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Andrea Antonioli, dedicato a una figura molto importante sia per Cesena, ma che si distinse in un panorama molto più vasto, vale a dire le " horrende guerre de Italia " – così definite dal Machiavelli – combattute tra il 1494 e la prima metà del Cinquecento. Il libro del pluripremiato autore cesenate è stato presentato dal professor Marino Biondi dell'Università di Firenze, con gli interventi dell'assessore alla Cultura Camillo Acerbi, del Direttore dell'Archivio di Stato di Forlì-Cesena Gianluca Braschi, del Presidente della Società di Studi Storici per il Montefeltro Lorenzo Valenti, alla presenza del comandante del Corpo EcoForestale Nazionale Savino Lattanzio, del Presidente U.