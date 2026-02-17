Le Cime Tempestose di Margot Robbie | una telenovela che rende in salsa erotico-pulp il celebre romanzo romantico

Ho visto questo film al cinema Ariston di Sestri Levante; un cinema affascinante per il suo essere demodè: ci fa ancora l'intervallo come negli anni 80', c'è ancora il sipario ai bordi e si aspetta a partire con il film finchè non sia entrato l'ultimo spettatore in ritardo (siamo in Liguria, dopotutto!). Era un lunedì e su circa una trentina di spettatori eravamo 3 uomini. Grande successo di pubblico femminile! Gli archetipi sono duri a morire! Detto questo ho apprezzato molto l'estetica potente e raffinata di questo film che mi ha ricordato come un mix alla Kubrick fra Barry Lyndon, 2001 Odissea nello Spazio e Eyes Wide Shut.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Le altre copertine di Cime tempestoseLa casa editrice Einaudi ha pubblicato una nuova edizione di Cime tempestose, il romanzo del 1847 di Emily Brontë, che ha fatto piuttosto discutere gli appassionati. Il libro è uscito infatti con una ... ilpost.it

Dove è stato girato Cime Tempestose 2026: tutte le location tra Yorkshire e setIl nuovo Cime Tempestose, adattamento del romanzo di Emily Brontë diretto da Emerald Fennell, è stato girato tra Yorkshire e Kent ed è uno dei film del 2026 più discussi per le sue location ... tg24.sky.it

Cime tempestose da record anche in Italia! Primo weekend di fuoco per l'adattamento cinematografico firmato da Emerald Fennell con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Ben 3 milioni e 666 mila euro incassati in appena 4 giorni, corrispondenti a più d - facebook.com facebook