Le canzoni in gara a Sanremo | Arisa autobiografica Gaza nel testo di Ermal Meta Luchè e l’amore tossico
Arisa ha scelto di scrivere una canzone autobiografica, mentre Ermal Meta ha inserito riferimenti a Gaza nel suo testo, e Luchè affronta il tema dell’amore tossico. La gara di Sanremo del 2026 si terrà dal 24 febbraio, spostata più avanti rispetto al solito per fare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.
Sanremo – Manca sempre meno all’inizio della kermesse canora più attesa dell’anno. L’appuntamento con il Festival di Sanremo per il 2026 è slittato in avanti (si parte il 24 febbraio) per lasciare spazio nei palinsesti Rai alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La grande macchina organizzativa, però, è già partita da un po’ e i protagonisti hanno già svelato titoli e temi delle canzoni in gara. Ecco tutto quello che sappiamo al momento sui brani che ascolteremo. Cantanti di Sanremo intonano 'Azzurro' per Mattarella Arisa – Magica Favola. Per la sua ottava volta a Sanremo, Arisa sceglie un brano autobiografico scritto insieme a Giuseppe Anastasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Raf a Fedez & Masini, Ermal Meta, Levante, Patty Pravo, Arisa e Tommaso ParadisoSanremo 2026 si avvicina, con i titoli delle canzoni dei Big in gara pronti a emozionare il pubblico.
Ermal Meta, Stella stellina, testo del brano in gara a Sanremo 2026Ermal Meta partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, scritto per raccontare la storia di una bambina che si nasconde sotto i bombardamenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, le canzoni in gara ai raggi X: significato, autori e i temi trattati dagli artisti; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni; Sanremo 2026, ecco i cantanti, i duetti e tutte le info: ci sono anche Irina Shayk e Tiziano Ferro.
Sanremo 2026: le frasi cult dei testi delle canzoniSono pubbliche da oggi le parole delle canzoni in gara. Dall'inchiostro di Masini-Fedez al pilates di Ditonellapiaga ... panorama.it
Festival di Sanremo, al via il countdown: ecco tutti i testi delle canzoni in garaSanremo – Il countdown è iniziato, mancano sette giorni all’inizio del Festival di Sanremo e già si può palpare l’atmosfera di questa edizione, grazie ai testi delle canzoni in gara: i 30 brani, come ... ilsecoloxix.it
Come spiegare il male a un bambino Con le parole, coi libri. E con la musica, certo. Lo fa bene #ErmalMeta che con il suo brano #Stellastellina a Sanremo racconterà l’infanzia sotto le bombe nell'inferno di #Gaza. "Stella stellina La notte si avvicina Non bast facebook
#Repost @sanremoaddicted Ma Ermal Meta ci andrebbe all’Eurovision o boicotterebbe I cantanti di Sanremo sono divisi, ecco cosa ha risposto lui #Sanremo2026 x.com