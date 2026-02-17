Le canzoni in gara a Sanremo | Arisa autobiografica Gaza nel testo di Ermal Meta Luchè e l’amore tossico

Arisa ha scelto di scrivere una canzone autobiografica, mentre Ermal Meta ha inserito riferimenti a Gaza nel suo testo, e Luchè affronta il tema dell’amore tossico. La gara di Sanremo del 2026 si terrà dal 24 febbraio, spostata più avanti rispetto al solito per fare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Sanremo – Manca sempre meno all’inizio della kermesse canora più attesa dell’anno. L’appuntamento con il Festival di Sanremo per il 2026 è slittato in avanti (si parte il 24 febbraio) per lasciare spazio nei palinsesti Rai alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La grande macchina organizzativa, però, è già partita da un po’ e i protagonisti hanno già svelato titoli e temi delle canzoni in gara. Ecco tutto quello che sappiamo al momento sui brani che ascolteremo. Cantanti di Sanremo intonano 'Azzurro' per Mattarella Arisa – Magica Favola. Per la sua ottava volta a Sanremo, Arisa sceglie un brano autobiografico scritto insieme a Giuseppe Anastasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

