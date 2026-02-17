Le Alpi innevate si vedono da Bologna a causa di condizioni meteorologiche eccezionali, che permettono di ammirare le cime anche a grande distanza. Un video mostra chiaramente come le Dolomiti si staglino nitide nel cielo sereno, creando uno spettacolo insolito e affascinante per chi si trova in città.

Grazie alla combinazione di una serie di fattori favorevoli, ecco il panorama da fiaba che si ammira dai colli: le Dolomiti sembrano a portata di mano anche da Bologna . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Alpi innevate si vedono da Bologna: il video

