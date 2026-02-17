Le Alpi innevate si vedono da Bologna | il video
Le Alpi innevate si vedono da Bologna a causa di condizioni meteorologiche eccezionali, che permettono di ammirare le cime anche a grande distanza. Un video mostra chiaramente come le Dolomiti si staglino nitide nel cielo sereno, creando uno spettacolo insolito e affascinante per chi si trova in città.
Grazie alla combinazione di una serie di fattori favorevoli, ecco il panorama da fiaba che si ammira dai colli: le Dolomiti sembrano a portata di mano anche da Bologna . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Le Alpi bernesi, in SvizzeraQuesta immagine, realizzata dalla missione Copernicus Sentinel-2, mostra le Alpi bernesi, che formano la parte centrale di quelle svizzere. La luce proveniente da sudest illumina le vette innevate e ... internazionale.it
15/2/26. Una stupenda immagine da Chioggia,stamane,dalla terrazza di casa di una nostra spontanea collaboratrice: s'intravedono i campanili di S.Giacomo, S.Andrea, S.Caterina mentre sullo sfondo la chiostra delle alpi innevate illuminate dal sole con sopr x.com
Le Alpi innevate viste questa mattina da Montepastore (BO). Video Riccardo, 13/02 facebook