Lazio Lotito blindato | risanamento debito e progetto Flaminio per un futuro autonomo e sostenibile

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha annunciato che la società ha raggiunto un accordo per risanare il debito accumulato negli ultimi anni e sta lavorando a un progetto per lo stadio Flaminio, puntando a rendere il club più indipendente e sostenibile. Lotito ha ribadito che la Lazio non è in vendita e ha spiegato che il piano prevede anche investimenti in infrastrutture per migliorare l’area circostante allo stadio. La società ha già avviato i primi lavori di ristrutturazione al Flaminio, che dovrebbe diventare un punto di riferimento per i tifosi e la città.

Lotito: “La Lazio è Immortale, Non in Vendita” – Il Piano per un Club Autonomo e il Futuro dello Stadio Flaminio. Claudio Lotito ha ribadito con forza la sua intenzione di non cedere la Società Sportiva Lazio, presentando un ambizioso piano per il futuro del club che punta alla stabilità finanziaria e alla valorizzazione del patrimonio storico. L’annuncio è stato rilasciato il 17 febbraio 2026, durante la presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio presso il centro sportivo di Formello, in risposta alle recenti speculazioni sul possibile cambio di proprietà. Dalla Crisi al Riscatto: La Gestione Lotito e il Debito Superato.🔗 Leggi su Ameve.eu Flaminio Lazio, Lotito non ha dubbi: «Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma»Luca Lotito ha annunciato che durante la pausa delle nazionali presenterà il progetto “Lazio 2032”, con l’obiettivo di rinnovare lo stadio Flaminio. Lotito: «Rivoluzioniamo lo stadio Flaminio per la Lazio e per Roma»Claudio Lotito annuncia un grande progetto: vuole trasformare lo stadio Flaminio per migliorare l’esperienza dei tifosi della Lazio e valorizzare l’intera zona di Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Lazio, lo scoop di Fiorello fa impazzire i tifosi: Acquistata in primavera. Ma davvero Lotito vende?Dalla durissima contestazione del tifo organizzato della Lazio all'indiscrezione rilanciata da Rosario Fiorello: Lotito venderà davvero il club in primavera? sport.virgilio.it Lazio, Fabbian è una pista caldissima: la strategia di LotitoQuesto mercato ha scenari e contorni ancora indefinibili. Taty è stato venduto il primo giorno, è rimasto il buco in attacco. Lotito e Fabiani si sono lanciati di corsa su Raspadori provando a ... corrieredellosport.it Calcio, Lotito e il nuovo Flaminio: lavoro per una Lazio immortale facebook Lazio, Stadio Flaminio: presentato il progetto di Lotito per la riqualificazione. Foto #SkySport #SkySerieA x.com