La difesa della Lazio si sgretola, e questa crisi deriva dai recenti errori difensivi che hanno già portato a tre gol subiti nelle ultime quattro partite. Le difficoltà della retroguardia si riflettono anche nei risultati, mentre i problemi in attacco peggiorano la situazione complessiva della squadra.

Anche la difesa della Lazio comincia a scricchiolare. La tenuta della linea a quattro che fino all'inizio del 2026 aveva tenuto in piedi la Lazio accusa un evidente calo di rendimento che, unito alle conclamate carenze dell'attacco, sta facendo scivolare la squadra in una classifica sempre più anonima. Nel limbo purtroppo, ormai senza grandi obiettivi se non ci fosse la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta con un'ipotetica vittoria del trofeo e posto in Europa League garantito a poter salvare la stagione. Le ultime tredici gare rischiano di trasformarsi in un calvario anche per colpa del reparto difensivo che ha cominciato a mostrare pericolose battute a vuoto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Lazio, la difesa è in crisi

Sambenedettese, Serie C: ko con la Juve Next Gen, ora la salvezza si gioca contro la Torres. Difesa in crisi.La Sambenedettese ha subito una sconfitta pesante contro la Juve Next Gen, e ora si trova a dover lottare per la salvezza contro la Torres, dopo aver subito tre gol in soli 45 minuti a causa di una difesa in crisi.

L'Unieuro ritrova il vero Allen e una solida difesa: contro Pistoia arriva la vittoria scaccia crisiL'Unieuro Forlì ottiene una vittoria fondamentale contro Pistoia, interrompendo una serie negativa di cinque sconfitte.

Lazio Difesa in crisi! L'attacco e l'unica soluzione

