Le donne ucraine della Lazio sono arrivate in Regione per chiedere il ritorno dei prigionieri e hanno detto:

Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Ci auguriamo con tutto il cuore che i nostri prigionieri tornino a casa, le famiglie sono unite nella lotta comune. Incontri come quello di oggi sono molto importanti perché aprono strade per le ricerche e ci danno fede e speranza. Da soli non ce la faremo ma grazie a tutti i nostri partner sentiamo che non siamo soli e questo ci aiuta ad andare avanti per lottare per il ritorno di ogni difensore a casa. Solo quando questo accadrà, la guerra potrà dichiararsi finita." Lo hanno affermato le donne ucraine presenti oggi all'incontro “Tutela dei diritti e solidarietà: dialogo con le associazioni dei familiari dei prigionieri ucraini”, che si è tenuto al Consiglio regionale del Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, donne ucraine in Regione: "Guerra finita quando i nostri difensori tornano a casa"

