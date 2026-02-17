Laxe sfida il cinema | nuova sinfonia sensoriale dopo il successo a Cannes ispirata a Kubrick

Oliver Laxe ha portato al Festival di Cannes una nuova opera, ispirata a Kubrick, che mira a coinvolgere lo spettatore attraverso un'esperienza sensoriale unica. Questa volta, il regista spagnolo si spinge oltre i confini tradizionali del cinema, creando una

Oliver Laxe e la Sfida della Sinfonia Cinematografica: Dopo “Sir?t”, un Nuovo Viaggio nel Cinema Sensoriale. Il regista spagnolo Oliver Laxe, reduce del successo al Festival di Cannes 2025 con il suo film “Sir?t”, punta a un nuovo orizzonte cinematografico. Laxe ha annunciato un progetto ambizioso: un’opera che si propone di essere una vera e propria “sinfonia cinematografica”, ispirata, ma non imitativa, del classico “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick. L’obiettivo è creare un’esperienza sensoriale immersiva, che spinga i confini del cinema d’autore contemporaneo e che risponda a un desiderio di sperimentazione espresso dal pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

