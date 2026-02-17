Lavoro turistico-alberghiero a Chioggia la prima giornata di reclutamento
A Chioggia, oggi si svolge la prima giornata di reclutamento per il settore turistico-alberghiero, dopo che molte strutture hanno segnalato la necessità di nuovo personale per la stagione estiva. La manifestazione “IncontraLavoro Turismo” coinvolge centinaia di candidati pronti a trovare un impiego nelle strutture della zona, con le aziende che cercano camerieri, receptionisti e personale di cucina. La giornata mira a mettere in contatto i lavoratori e le imprese del turismo, facilitando le assunzioni rapide e mirate.
Già duecento offerte per 400 posti di lavoro nella piattaforma della regione Veneto. "IncontraLavoro Turismo" farà tappa nelle principali località del territorio L’iniziativa interesserà le principali località turistiche del Veneto. Le prime selezioni riguardano il litorale veneto. I candidati ritenuti idonei saranno impiegati in strutture ricettive, ristoranti, imprese di pulizia e aziende di distribuzione di Chioggia, Jesolo, Cavallino Treporti, Caorle, Bibione, Rosolina Mare, Isola di Albarella, Porto Tolle e altre località del litorale. Ad oggi sono già disponibili oltre 200 offerte, per un totale di circa 400 posti di lavoro in una settantina di aziende del territorio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
