Lavoro turistico-alberghiero a Chioggia la prima giornata di reclutamento

A Chioggia, oggi si svolge la prima giornata di reclutamento per il settore turistico-alberghiero, dopo che molte strutture hanno segnalato la necessità di nuovo personale per la stagione estiva. La manifestazione “IncontraLavoro Turismo” coinvolge centinaia di candidati pronti a trovare un impiego nelle strutture della zona, con le aziende che cercano camerieri, receptionisti e personale di cucina. La giornata mira a mettere in contatto i lavoratori e le imprese del turismo, facilitando le assunzioni rapide e mirate.

Già duecento offerte per 400 posti di lavoro nella piattaforma della regione Veneto. "IncontraLavoro Turismo" farà tappa nelle principali località del territorio L’iniziativa interesserà le principali località turistiche del Veneto. Le prime selezioni riguardano il litorale veneto. I candidati ritenuti idonei saranno impiegati in strutture ricettive, ristoranti, imprese di pulizia e aziende di distribuzione di Chioggia, Jesolo, Cavallino Treporti, Caorle, Bibione, Rosolina Mare, Isola di Albarella, Porto Tolle e altre località del litorale. Ad oggi sono già disponibili oltre 200 offerte, per un totale di circa 400 posti di lavoro in una settantina di aziende del territorio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Bulega chiude al comando la prima giornata di test in Australia. Lavoro intenso per Lecuona con la nuova Panigale V4RBulega ha conquistato il miglior tempo alla prima giornata di test in Australia, dopo aver sfruttato al massimo le condizioni di asfalto asciutto.

Si cercano elettricisti e idraulici per un'azienda di San Giovanni Teatino: giornata di reclutamento a PescaraLa New Energy di San Giovanni Teatino ha bisogno di elettricisti e idraulici, motivo per cui i centri per l’impiego di Chieti, Lanciano e Pescara hanno organizzato un giorno di selezioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.