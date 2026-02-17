Lavoro concluso per i ristori agli alluvionati

La Regione ha terminato i pagamenti dei ristori per le persone colpite dall’alluvione di novembre 2023, che ha provocato danni in tutta la provincia di Massa Carrara, dal mare alle zone montuose. In particolare, sono stati distribuiti circa 5 milioni di euro a famiglie e imprese che hanno subito danni materiali e perdite economiche. La consegna delle somme si è conclusa nelle ultime settimane, portando sollievo a molte famiglie che aspettavano il sostegno.

Il lavoro della Regione per i ristori degli alluvionati del novembre 2023, che riguardano anche la provincia di Massa Carrara, dal mare ai monti e alla Lunigiana, è sostanzialmente completato. Lato statale, malgrado la procedura più elaborata, il ritmo degli indennizzi sta accelerando. Adesso, però, il presidente Eugenio Giani, che fino al 31 dicembre dell'anno scorso è stato anche il commissario all'emergenza, indica due priorità al Governo: la nomina del commissario alla ricostruzione, in modo da spingere sugli interventi di riduzione del rischio idrogeologico, e lo sblocco dei 66 milioni previsti sempre per le opere pubbliche correlate dall'Unione europea.