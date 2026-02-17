Lavori sulla Ragusa-Catania trovata una bomba della seconda guerra Chiusa al traffico il 1 marzo

Durante i lavori sulla strada tra Ragusa e Catania, gli operai hanno trovato una bomba della seconda guerra mondiale, a causa della quale il traffico sarà bloccato il 1° marzo. La scoperta è avvenuta vicino a Chiaramonte Gulfi, dove gli artificieri stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. La presenza dell’ordigno ha costretto le autorità a chiudere la strada per evitare rischi ai passanti.

Bomba della Seconda Guerra Mondiale sulla Catania-Ragusa: Chiusura al Traffico il 1° Marzo. Una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata scoperta durante i lavori di ammodernamento della strada statale Catania-Ragusa, nei pressi di Chiaramonte Gulfi. La scoperta ha reso necessaria una chiusura temporanea della strada domenica 1° marzo 2026, dalle ore 7:00 alle ore 12:00, per consentire le operazioni di rimozione dell'ordigno e garantire la sicurezza pubblica. Il tratto interessato si estende dal km 0 al km 11,900, con deviazioni obbligatorie per il traffico. Un Passato Riemerso: La Scoperta nel Cantiere.