L'autista che ha lasciato un bimbo a piedi sulle Dolomiti è stato reintegrato ma non guiderà più un bus

L'azienda di trasporti Dolomiti Bus ha deciso di reintegrare Salvatore Russoto affidandogli una mansione diversa da quella svolta negli ultimi anni: non guiderà più un pullman fino alla pensione.

Un autista di Belluno ha deciso di smettere di guidare i bus dopo aver fatto scendere un bambino di 10 anni sulla neve, perché non aveva i 10 euro per il biglietto.

Un autista di bus si scusa pubblicamente dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi in mezzo alla neve, lungo una strada di montagna in provincia di Belluno.

