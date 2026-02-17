L' autista che ha lasciato il bambino giù dal bus è stato reintegrato al lavoro | È turbato cambia incarico
Salvatore Russotto, l’autista che ha fatto scendere un bambino sotto la neve a Vodo di Cadore, ha riottenuto il posto di lavoro, ma non come conducente di autobus. La decisione arriva dopo che la società di trasporti ha deciso di reintegrarlo, anche se con un nuovo incarico. Russotto, visibilmente turbato, ha accettato il cambiamento, che evita di rimetterlo alla guida dei mezzi pubblici.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video L'azienda di trasporti ha revocato la sospensione per Salvatore Russotto, travolto dalle polemiche dopo aver fatto scendere un bimbo di 11 anni dal mezzo perché sprovvisto del biglietto valido Salvatore Russotto potrà tornare a lavorare, ma non per guidare un bus. Si chiude così il caso dell’autista di Dolomiti Bus che aveva fatto scendere un 11enne sotto la neve a Vodo di Cadore, in provincia di Belluno, costringendolo poi a percorrere sei chilometri a piedi. Dopo il chiarimento con i genitori del piccolo, anche sul fronte lavorativo è arrivato il lieto fine per Russotto, travolto nei giorni scorsi da una forte esposizione mediatica.🔗 Leggi su Today.it
Bambino lasciato giù dal bus, l’autista è stato reintegrato al lavoro: «Ma cambia incarico»
L’autista, coinvolto nel caso del bambino lasciato giù dal bus sotto la neve, è stato reintegrato al lavoro, ma con un nuovo incarico.
Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus: aperta un'inchiesta, sospeso l'autista
Questa mattina a Belluno, un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sul ciglio della strada dopo che l’autista del bus lo ha lasciato nel punto sbagliato.
Parla l'autista che ha lasciato il bimbo a piedi sotto la neve - 1Mattina News 02/02/2026
Argomenti discussi: Un altro ragazzo lasciato a piedi dal bus: il 14enne aveva scordato l'abbonamento cartaceo. Ma l'azienda difende l'autista: Ha solo rispettato le regole; Bambino lasciato giù dall'autobus in Cadore, reintegrato l'autista Salvatore Russotto: Ma non guiderà, avrà un'altra mansione; Sanzionato l’autista che ha fatto scendere dal bus un 15enne con disabilità perché diceva di non avere l’abbonamento; Vicenza, studente disabile dimentica l’abbonamento: l’autista lo fa scendere dal bus sotto la pioggia.
Autista di un bus difende ragazze dalle molestie e viene preso a pugni: Ha lividi e una costola incrinataL'autista di un bus è stato aggredito a Verona dopo aver difeso alcune ragazze che stavano venendo molestate verbalmente da un uomo ... fanpage.it
Bambino fatto scendere dal bus, pace fatta tra autista e genitori. La mamma: «Dai social non solo insulti, ma anche stalking»CADORE (BELLUNO) - Per volontà della famiglia del bambino costretto a tornare a casa a piedi percorrendo 6 chilometri a piedi sotto la neve, ... corriereadriatico.it
- Non sarà licenziato - L'autista che avrebbe lasciato a piedi un bimbo, in mezzo alla neve. #veneto #trasportopubblicolocale #minori facebook