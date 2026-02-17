L' autista che ha lasciato il bambino giù dal bus è stato reintegrato al lavoro | È turbato cambia incarico

Salvatore Russotto, l’autista che ha fatto scendere un bambino sotto la neve a Vodo di Cadore, ha riottenuto il posto di lavoro, ma non come conducente di autobus. La decisione arriva dopo che la società di trasporti ha deciso di reintegrarlo, anche se con un nuovo incarico. Russotto, visibilmente turbato, ha accettato il cambiamento, che evita di rimetterlo alla guida dei mezzi pubblici.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video L'azienda di trasporti ha revocato la sospensione per Salvatore Russotto, travolto dalle polemiche dopo aver fatto scendere un bimbo di 11 anni dal mezzo perché sprovvisto del biglietto valido Salvatore Russotto potrà tornare a lavorare, ma non per guidare un bus. Si chiude così il caso dell’autista di Dolomiti Bus che aveva fatto scendere un 11enne sotto la neve a Vodo di Cadore, in provincia di Belluno, costringendolo poi a percorrere sei chilometri a piedi. Dopo il chiarimento con i genitori del piccolo, anche sul fronte lavorativo è arrivato il lieto fine per Russotto, travolto nei giorni scorsi da una forte esposizione mediatica.🔗 Leggi su Today.it

L’autista, coinvolto nel caso del bambino lasciato giù dal bus sotto la neve, è stato reintegrato al lavoro, ma con un nuovo incarico.

Questa mattina a Belluno, un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sul ciglio della strada dopo che l’autista del bus lo ha lasciato nel punto sbagliato.

Parla l'autista che ha lasciato il bimbo a piedi sotto la neve - 1Mattina News 02/02/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.