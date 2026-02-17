Latte Esselunga Dura di Più richiamato | rischio BPA nelle bottiglie da 1 litro

Esselunga ha richiamato un lotto di latte Dura di Più da un litro perché potrebbe contenere BPA, una sostanza chimica potenzialmente dannosa. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato la presenza di questa sostanza nelle bottiglie di plastica del prodotto. La catena di supermercati ha avvisato i clienti di controllare le confezioni e di non consumare il latte se proviene da quel lotto specifico. Un esempio concreto riguarda le bottiglie vendute nelle filiali di Milano, che potrebbero essere coinvolte.

I supermercati Esselunga hanno disposto il richiamo precauzionale di un lotto di latte parzialmente scremato microfiltrato a marchio Esselunga Dura di Più. L’avviso ufficiale segnala una possibile contaminazione chimica da BPA (bisfenolo A) nella bottiglia in PET. Il BPA è vietato nei materiali a contatto con alimenti (MOCA) in tutta l’Unione Europea dal 20 gennaio 2025, secondo il Regolamento (UE) 20243190. Il prodotto richiamato è venduto in bottiglie da 1 litro, con numero di lotto 01032026 (A), corrispondente alla data di scadenza. Il latte richiamato è stato prodotto da Parmalat per conto di Esselunga Spa. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Latte Esselunga Dura di Più richiamato: rischio BPA nelle bottiglie da 1 litro Richiamato latte per bambini prodotto da Granarolo: i lotti interessati. L’allerta del MinisteroIl Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di latte per bambini prodotto da Granarolo. Latte Nidina richiamato, possibile presenza di una tossina: i lotti interessatiNestlé ha richiamato un lotto di latte in polvere Nidina Optipro 1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Esselunga richiama latte microfiltrato per sospetta contaminazione chimica: il lotto interessatoL’allerta alimentare riguarda un singolo lotto di latte venduto a marchio Esselunga Dura di Più ritirato dai punti vendita della catena di supermercati ... fanpage.it Richiamo del latte Esselunga parzialmente scremato microfiltrato per possibile contaminazione chimicaEsselunga ha richiamato un lotto di latte parzialmente scremato microfiltrato per una possibile contaminazione chimica ... virgilio.it Esselunga ritira il latte dai punti vendita facebook