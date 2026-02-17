Latte avariato denunciarono mozzarelle riciclate | Dura per noi Ora due dirigenti di Fattorie Marchigiane a processo

Il nome di Bernardo Pittalise e Andrea Peroni è al centro di un procedimento giudiziario avviato questa mattina a Pesaro, dopo che alcuni lavoratori hanno denunciato casi di mobbing e stalking sul posto di lavoro. La causa deriva da un’inchiesta che ha portato alla luce l’utilizzo di mozzarelle riciclate e latte avariato, un fatto che ha coinvolto direttamente la gestione dell’azienda. Un dettaglio concreto emerso nel corso delle indagini riguarda il ritiro di prodotti difettosi, che sarebbero stati riutilizzati senza rispettare le norme igieniche.

Pesaro, 17 febbraio 2026 – Questa mattina, al Tribunale di Pesaro, si è aperto il processo per presunto mobbing, definito in aula come "stalking occupazionale", nei confronti di due dirigenti di Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro: Bernardo Pittalise Andrea Peroni. A denunciarli sono state Sonia e Francesca Gori, sorelle e storiche lavoratrici dello stabilimento di Colli al Metauro. In aula, assistite dall'avvocato Michele D'Accardi, si sono costituite parti civili e hanno raccontato, in un lungo esame, quello che definiscono come un "calvario" iniziato dopo aver segnalato presunte irregolarità gravissime nei prodotti.