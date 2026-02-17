L'atleta britannica cade i telecronisti italiani esultano | Scusate È brutto e poco sportivo

Durante la finale di Big Air, Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo e i telecronisti italiani sono esplosi di gioia, mentre la britannica Miur cadeva improvvisamente. La caduta dell’atleta britannica ha fatto scattare l’entusiasmo in Italia, anche se alcuni commentatori si sono scusati, definendo il gesto poco sportivo e brutto da vedere. La scena ha lasciato il pubblico davanti alla tv senza parole, con i commentatori che si sono lasciati trasportare dall’emozione del momento.

Tripudio totale per lo stupendo bronzo di Flora Tabanelli nella finale olimpica di Big Air. Anche i telecronisti italiani si sono lasciati andare in diretta ad una esultanza contagiosa, proprio mentre la britannica Miur cadeva e perdeva ogni possibilità di superare l'azzurra. Per poi immediatamente scusarsi.