Lascia il Napoli insieme a Conte | sente la nostalgia di casa torna dopo 2 anni

Antonio Conte abbandona il Napoli dopo due stagioni perché sente la nostalgia di tornare nella sua città natale. Ora, anche un altro membro dello staff del club sta considerando di lasciare, spinto dalla voglia di riabbracciare la famiglia e i luoghi conosciuti. Nei giorni scorsi, sono circolate voci che un collaboratore chiave stia valutando seriamente di fare le valigie.

Antonio Conte non è il solo che potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: un altro protagonista è tentato dal ritorno a casa. Il pareggio casalingo contro la Roma ha probabilmente estromesso il Napoli dalla corsa scudetto. Il 2-2 del Maradona contro i giallorossi di Gasperini ha fatto scivolare i partenopei a -11 dall’Inter capolista, vittoriosa nel derby d’Italia (anche se con molte polemiche per il disastro La Penna – VAR sull’espulsione di Kalulu). Il Napoli ha rimontato due volte la Roma, prima con Spinazzola e poi con Alisson Santos, senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo per agguantare i tre punti.🔗 Leggi su Sportface.it Il Liceo Classico Pansini di Napoli “torna a casa”: la sede storica al Vomero pronta a riaprire dopo 3 anni Il Liceo Classico Pansini di Napoli, dopo tre anni, si prepara a riaprire la propria sede storica al Vomero, prevista per l'anno scolastico 2026-2027. Mamma ho perso l'aereo torna al cinema e domina il box office dopo 35 anni. È solo nostalgia? Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: De Laurentiis e Conte verso il terzo sì, ma la società deve essere ripensata; In campo Napoli-Roma 0-1 CRONACA e FOTO; CREATIVITÀ, SPORT E TEATRO PER CRESCERE INSIEME ALL’IC 20° VILLA FLEURENT DI NAPOLI CON IL PROGETTO VIVA LA SCUOLA!; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Napoli, tegola Di Lorenzo: lascia il Maradona in stampelle, domani esami al ginocchioGiovanni Di Lorenzo lascia sulle spine il Napoli. Il capitano del Napoli è uscito malconcio dalla partita casalinga contro la Fiorentina (vinta 2-1), quando ha riportato un grave infortunio al ... tuttomercatoweb.com Napoli, Neres lascia l'Olimpico in stampelle dopo l'infortunio alla cavigliaBrutte notizie per il Napoli nel corso della sfida contro la Lazio. A metà del secondo tempo si è fermato David Neres, costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver accusato un problema alla caviglia ... tuttomercatoweb.com Napolità. Tony Dark Eyes · Dark (Slowed). Napoli-Roma | Un pareggio che lascia l’amaro in bocca perché gli azzurri ai tifosi Ecco le sensazioni post gara Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla co facebook Giuseppe Ambrosino lascia il #Napoli in prestito secco. A vincere la corsa alla punta è il #Modena x.com