Joan Laporta ha annunciato oggi la sua candidatura alla presidenza del Barcellona, accusando gli arbitri di favorire le squadre più forti. Secondo lui, se il club non mantiene una formazione competitiva, rischia di essere penalizzato già alla prima partita importante. Laporta ha sottolineato che una squadra forte è fondamentale per evitare decisioni sfavorevoli dagli arbitri.

Joan Laporta ha presentato ufficialmente oggi la sua candidatura alla presidenza (di nuovo) del Barcellona. Ha parlato – secondo El Paìs – come se fosse ancora e per sempre il presidente del club, dicendosi certo che vincerà la Liga e soprattutto sentendosi in qualche modo “superiore” o più esperto dei suoi contendenti Víctor Font, Marc Ciria e Xavier Vilajoana. Di seguito quanto dichiarato. Ricordiamo che ieri sera il Barcellona ha perso 2-1 a Girona e sul secondo gol del Girona non è stato fischiato un pestone (step on foot) su Koundé. Laporta: “Dobbiamo avere sempre una squadra forte, altrimenti ci fregheranno alla prima occasione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ilnapolista.it - Laporta: "Dobbiamo avere sempre una squadra forte, altrimenti ci fregheranno (gli arbitri) alla prima occasione"

