L’anima di un duro Addio a Robert Duvall

Robert Duvall, famoso attore noto per il suo ruolo da duro, è morto a 95 anni a causa di problemi di salute. La sua scomparsa ha colpito molti fan, che ricordano le sue interpretazioni intense e i momenti di dolcezza nascosti tra le righe dei suoi personaggi. Negli ultimi anni, Duvall aveva ridimensionato la sua attività, lasciando un vuoto nel mondo del cinema.

È scomparso, a 95 anni, Robert Duvall, attore leggendario, volto da duro. Ma anche capace di improvvise tenerezze: bastava uno stringere d’occhi in più, di quegli occhi azzurrissimi. Il suo personaggio più celebre, il tenente colonnello William Kilgore di Apocalypse Now, a petto nudo esclamava: "Mi piace l’odore del napalm di mattina". Sfidava i suoi soldati, faceva surf sotto le pallottole, con i muscoli scintillanti di sudore. Ma Duvall – la cui carriera è stata consacrata da sette nomination all’ Oscar, e una statuetta vinta – era più complesso, ricco, multiforme di quel singolo personaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’anima di un duro. Addio a Robert Duvall Addio Robert Duvall, inquieto sguardo d’acciaio di Hollywood Robert Duvall è morto a causa di una malattia, lasciando un segno indelebile nel cinema hollywoodiano. Addio a Robert Duvall, morto l'avvocato de "Il Padrino" Robert Duvall, noto attore e premio Oscar, è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età avanzata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 3 prologhi di videogiochi che mi hanno devastato l'anima; Anime di Vetro – Viaggio tra le parole e l’anima; Altro l’anima cerca, il memoir di Sandro Ferri: confessioni di un editore innamorato della libertà; L’anima nera che si nutre dei sentimenti tristi. L’anima di un duro. Addio a Robert DuvallÈ scomparso, a 95 anni, Robert Duvall, attore leggendario, volto da duro. Ma anche capace di improvvise tenerezze: bastava uno stringere d’occhi in più, di quegli occhi azzurrissimi. Il suo personaggi ... quotidiano.net Gaia, Oppo Reno 15 Series e Vogue insieme per scoprire l'anima più memorabile di ogni viaggioLa cantante è la protagonista di una speciale campagna per il travel camera phone scattata tra le meraviglie della Toscana ... vogue.it Ci ha lasciato #RobertDuvall: l’attore si è spento domenica nella sua casa all’età di 95 anni. - facebook.com facebook "Mi piace l'odore del napalm al mattino...", Robert Duvall e la frase storica in "Apocalypse Now" x.com