Tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, Lang e Osimhen grandi protagonisti La Juventus è con un piede e tre quarti fuori dalla Champions. Stava vincendo 2-1 a fine primo tempo e ha finito col perdere 5-2. Grandi protagonisti della serata Osimhen e Lang autore di una doppietta. E probabilmente anche Spalletti che all’intervallo ha sostituito Cambiaso (perché ammonito) con Cabal (e non con Kostic). In ventidue minuti, Cabal ha rimediato due ammonizioni e ha lasciato la Juventus in dieci uomini. Ma i bianconeri stavano già perdendo 3-2. Poi, è stata una debacle. Sono arrivati il quarto e il quinto gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang grande protagonista del tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, lui segna una doppietta

