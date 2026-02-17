Lang grande protagonista del tracollo Juventus in Champions | il Galatasaray vince 5-2 lui segna una doppietta

Da ilnapolista.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lang è stato il grande protagonista del tonfo della Juventus in Champions, segnando una doppietta che ha contribuito alla vittoria del Galatasaray per 5-2. La squadra turca ha dominato la partita, dimostrando una grinta superiore e sfruttando gli errori dei bianconeri. Il risultato mette a rischio la qualificazione della Juventus, che ora deve risolvere rapidamente i suoi problemi in campo.

Tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, Lang e Osimhen grandi protagonisti La Juventus è con un piede e tre quarti fuori dalla Champions. Stava vincendo 2-1 a fine primo tempo e ha finito col perdere 5-2. Grandi protagonisti della serata Osimhen e Lang autore di una doppietta. E probabilmente anche Spalletti che all’intervallo ha sostituito Cambiaso (perché ammonito) con Cabal (e non con Kostic). In ventidue minuti, Cabal ha rimediato due ammonizioni e ha lasciato la Juventus in dieci uomini. Ma i bianconeri stavano già perdendo 3-2. Poi, è stata una debacle. Sono arrivati il quarto e il quinto gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lang grande protagonista del tracollo juventus in champions il galatasaray vince 5 2 lui segna una doppietta
© Ilnapolista.it - Lang grande protagonista del tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, lui segna una doppietta

Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (il Galatasaray sta vincendo 4-2)Noa Lang ha segnato due gol decisivi contro la Juventus a Istanbul, contribuendo alla vittoria del Galatasaray che ora conduce 4-2.

Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (il Galatasaray sta vincendo 5-2)Noa Lang ha preso il sopravvento contro la Juventus a Istanbul, segnando due gol che hanno contribuito al 5-2 del Galatasaray.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lang Lang: Il playback? Inevitabile, troppo rumore. Orgoglioso di aver portato la musica classica sul palco del mondo; Inno olimpico di Lang Lang: Unisce musica e sport. Un privilegio suonarlo; Il messaggio del Galatasaray alla Juventus prima della Champions: netta vittoria in campionato con tripletta di Icardi; Noa Lang si rilancia al Galatasaray: prima un grande assist, poi propizia il goal di Osimhen.

lang grande protagonista delLang Lang: la musica classica al centro del mondo alle Olimpiadi di Milano-CortinaIl pianista cinese racconta a Panorama l’Inno Olimpico, il dialogo con l’Italia e il futuro della musica classica ... panorama.it

lang grande protagonista delLang Lang, quei tasti sono pontiLa star cinese del piano crede nella forza della musica per superare le divisioni e unire le persone. Una convinzione che persegue con azioni concrete ... rsi.ch