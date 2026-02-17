Lang grande protagonista del tracollo Juventus in Champions | il Galatasaray vince 5-2 lui segna una doppietta
Lang è stato il grande protagonista del tonfo della Juventus in Champions, segnando una doppietta che ha contribuito alla vittoria del Galatasaray per 5-2. La squadra turca ha dominato la partita, dimostrando una grinta superiore e sfruttando gli errori dei bianconeri. Il risultato mette a rischio la qualificazione della Juventus, che ora deve risolvere rapidamente i suoi problemi in campo.
Tracollo Juventus in Champions: il Galatasaray vince 5-2, Lang e Osimhen grandi protagonisti La Juventus è con un piede e tre quarti fuori dalla Champions. Stava vincendo 2-1 a fine primo tempo e ha finito col perdere 5-2. Grandi protagonisti della serata Osimhen e Lang autore di una doppietta. E probabilmente anche Spalletti che all'intervallo ha sostituito Cambiaso (perché ammonito) con Cabal (e non con Kostic). In ventidue minuti, Cabal ha rimediato due ammonizioni e ha lasciato la Juventus in dieci uomini. Ma i bianconeri stavano già perdendo 3-2. Poi, è stata una debacle. Sono arrivati il quarto e il quinto gol.
Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (il Galatasaray sta vincendo 4-2)Noa Lang ha segnato due gol decisivi contro la Juventus a Istanbul, contribuendo alla vittoria del Galatasaray che ora conduce 4-2.
Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (il Galatasaray sta vincendo 5-2)Noa Lang ha preso il sopravvento contro la Juventus a Istanbul, segnando due gol che hanno contribuito al 5-2 del Galatasaray.
