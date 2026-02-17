L’analisi Sangiustese bene dopo un pessimo avvio

La squadra Sangiustese ha iniziato male la partita, subendo due gol in soli quindici minuti. La causa? Una difesa distratta e alcune disattenzioni in fase di impostazione. Dopo il brutto inizio, i giocatori hanno reagito, riprendendo il gioco con maggiore calma e determinazione.

"Ci siamo trovati sotto di due gol in un quarto d'ora, ma poi l'abbiamo ripresa con ordine e pazienza". Marco Sansovini, tecnico della Sangiustese, ripercorre la partita contro la Civitanovese finita 2-2. "Per noi – aggiunge – la gara è incominciata molto male, dobbiamo migliorare su alcune disattenzioni pagate a caro prezzo". Il tecnico si sofferma su quei particolari. "Siamo stati poco reattivi sulle seconde palle, siamo arrivati in ritardo dove cadeva il pallone e loro ci hanno segnato due gol con merito". Però poi si è vista un'altra Sangiustese. "C'è stata un'ottima risposta sul piano caratteriale e mentale, si può andare in svantaggio ma è fondamentale mantenere la calma e la lucidità di continuare a giocare.

L’allenatore della Sangiustese, Marco Sansovini, ha commentato il pareggio ottenuto a Fabriano, sottolineando la volontà di migliorare le prestazioni della squadra.

