L’analisi Sangiustese bene dopo un pessimo avvio
La squadra Sangiustese ha iniziato male la partita, subendo due gol in soli quindici minuti. La causa? Una difesa distratta e alcune disattenzioni in fase di impostazione. Dopo il brutto inizio, i giocatori hanno reagito, riprendendo il gioco con maggiore calma e determinazione.
"Ci siamo trovati sotto di due gol in un quarto d’ora, ma poi l’abbiamo ripresa con ordine e pazienza". Marco Sansovini, tecnico della Sangiustese, ripercorre la partita contro la Civitanovese finita 2-2. "Per noi – aggiunge – la gara è incominciata molto male, dobbiamo migliorare su alcune disattenzioni pagate a caro prezzo". Il tecnico si sofferma su quei particolari. "Siamo stati poco reattivi sulle seconde palle, siamo arrivati in ritardo dove cadeva il pallone e loro ci hanno segnato due gol con merito". Però poi si è vista un’altra Sangiustese. "C’è stata un’ottima risposta sul piano caratteriale e mentale, si può andare in svantaggio ma è fondamentale mantenere la calma e la lucidità di continuare a giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L’Analisi di Sansovini. "Sangiustese, voglio di più»
L’allenatore della Sangiustese, Marco Sansovini, ha commentato il pareggio ottenuto a Fabriano, sottolineando la volontà di migliorare le prestazioni della squadra.
Eccellenza. Mariani: "Montefano e Sangiustese stanno facendo bene. Il campionato è difficile»
Argomenti discussi: Rasserenato mister Miramari, pur non risparmiando una critica. Soddisfatto di questa prova ma bisogna essere più concreti.