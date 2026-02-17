L'amore è cieco Francia in tribunale tre partecipanti fanno causa allo show | Trattamenti inumani sul set
Tre ex concorrenti di L'amore è cieco Francia, trasmesso su Netflix, hanno portato in tribunale la produzione dello show, accusandola di aver subito trattamenti inumani durante le riprese. La causa nasce da presunti comportamenti degradanti che, secondo loro, hanno influito sulla loro salute mentale. I tre chiedono un risarcimento di 200mila euro ciascuno per danni morali subiti.
Tre ex partecipanti de L'amore è cieco Francia, disponibile su Netflix dallo scorso settembre, hanno fatto causa alla casa di produzione dello show per "trattamenti inumani o degradanti", chiedendo 200mila euro a testa di danni morali. A questo si aggiungerebbero un "isolamento troppo rigido" durante le riprese e irregolarità contrattuali.🔗 Leggi su Fanpage.it
