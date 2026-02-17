L'amore è cieco Francia in tribunale tre partecipanti fanno causa allo show | Trattamenti inumani sul set

Tre ex partecipanti de L'amore è cieco Francia, disponibile su Netflix dallo scorso settembre, hanno fatto causa alla casa di produzione dello show per "trattamenti inumani o degradanti", chiedendo 200mila euro a testa di danni morali. A questo si aggiungerebbero un "isolamento troppo rigido" durante le riprese e irregolarità contrattuali.🔗 Leggi su Fanpage.it

