Le fake news circolano in modo sempre più capillare, alimentate dalla velocità dei social media e dalla quantità di informazioni disponibili online. Questa diffusione accelera il rischio di credere a notizie ingannevoli, anche quando sembrano attendibili. Un esempio concreto sono le notizie false che si diffondono durante le campagne elettorali, influenzando l’opinione pubblica in modo rapido e senza filtri.

Nel mondo digitale di oggi distinguere una notizia vera da una falsa è diventato sempre più difficile. Esistono infatti tecnologie sempre più avanzate, come l’ intelligenza artificiale, che permettono di modificare o creare immagini e video difficilmente riconoscibili come falsi. Queste informazioni ingannevoli, note come fake news, possono apparire su qualsiasi piattaforma digitale che utilizziamo quotidianamente, dal web ai social network. Perciò ci riguardano da vicino, non solo come potenziali vittime di disinformazione, ma anche come complici della loro diffusione. Diffondere notizie false può avere conseguenze gravi: genera paura ingiustificata, danneggia la reputazione di persone o gruppi e alimenta l’odio sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’altro universo delle fake news. Diffusione e come riconoscerle

